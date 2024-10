Rrahmani è ufficialmente capitano della nazionale in Kosovo

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di sabato 5 ottobre 2024) Amirè nato il 24 luglio 1994 a Pec, in. La sua carriera professionistica è iniziata in, ma ha guadagnato notorietà in Europa grazie al suo passaggio in squadre come il Vardar Skopje e il Bashkimi.ha anche giocato in Italia, prima con il Hellas Verona e ora con il Napoli, dove si è affermato come uno dei difensori centrali più promettentiSerie A. La sua capacità di leggere il gioco, la forza fisica e le abilità nel gioco aereo lo rendono un elemento fondamentale in difesa.è un leader in campo, non solo per le sue doti tecniche ma anche per il suo carisma. La sua nomina adelriflette la fiducia riposta in lui dai compagni e dallo staff tecnico.