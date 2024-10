Porta Nuova universitari a raduno per ripensare la città del futuro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 5 ottobre 2024) Milano, 5 ottobre 2024 – Ladelripensata da 130. Gli studenti di tredici atenei italiani, otto di Milano e cinque di Roma, si sono ritrovati nel quartiere diper “Hackaton for Inspiring Cities”. L’iniziativa è stata ideata da Coima, società di gestione del risparmio, in occasione dei suoi 50 anni di attività. Gli elaborati degli studenti saranno presentati giovedì 10 ottobre al cantiere del Villaggio Olimpico, nell’ex scalo diRomana a Milano, in un grande evento che vedrà la presenza di architetti e rettori nel corso della mattinata e di opinion leader del mondo economico-finanziario, sociale e culturale nel pomeriggio. Al termine della giornata, prima della presentazione del libro “Inspiring Cities” di Fulvio Irace, verrà dichiarato il gruppo vincitore della manifestazione.