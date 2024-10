Ormai siamo una terra di mezzo così è dura

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 5 ottobre 2024) La chiusura del ponte lungo la provinciale Ancaranese sta causando numerosi disagi alla popolazione, oltre a minori introiti per aziende e commercianti. Lo sottolineano da più parti le persone intervistate. I cittadini chiedono interventi immediati capaci di limitare i danni alle due comunità: quella marchigiana e quella abruzzese. Cristiano Scartozzi, che ha un banco di abbigliamento intimo nel mercato settimanale di Castel di Lama, dichiara: "Stiamo vivendo una situazione molto complicata. Per raggiungere Castel di Lama dobbiamo uscire a Spinetoli o Maltignano, se malauguratamente ci si dimentica di uscirecostretti a percorrere chilometri e a sopportare file infinite. Qui è in ballo il fattore tempo e soprattutto anche la benzina. Raggiungere il centro commerciale Città delle stelle poi è diventato complicato".