Non esiste scaramanzia il Napoli è… | l’annuncio fa impazzire i tifosi azzurri!

(Di sabato 5 ottobre 2024) Continua il magico momento del. Glicentrano l’ennesima vittoria contro il Como e volano a +4 sulla Juventus. Ilbatte il Como 3-1 e allunga ancora in classifica. Gli uomini di Antonio Conte centrano il quinto successo su sette partite, lanciando così un chiarissimo rivale alle dirette concorrenti. La prestazione fornita daglinon è stata entusiasmante, ancor più nel primo tempo. Nella seconda frazione, invece, la musica è stata ben diversa e questo lo si deve ad uomini importanti come Lobotka, Lukaku e tanti, tanti altri. Proprio l’allenatore azzurro conta su questi ragazzi, i quali continuano a rubare la scena ai club del nord. Naturalmente, la “sfida” è solo agli inizi, e bisognerà vedere come si evolverà la stagione. Intanto, però, va sottolineato che questofa paura.