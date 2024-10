Microsoft investe 43 miliardi di euro in Italia per intelligenza artificiale e cloud

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 5 ottobre 2024) Dopo OpenAI è il turno di, pronta a investire cifre importanti per rafforzare l’infrastrutturanello Stivale e offrire percorsi di formazione su come utilizzare l’. L’investimento mette sul piatto 4,3di, che nei prossimi due anni saranno spesi per ampliare il data center del colosso di Redmond nel Nord, ma anche per far crescere le competenze digitali di oltre 1 milione dini entro la fine del prossimo anno. Indicare certe cifre talvolta è un atteggiamento mirato perlopiù a far presa sull’opinione pubblica, in questo caso peròha già stilato il programma dei lavori, con iniziative specifiche per offrire strumenti utili alle esigenze di aziende e organizzazioni che hanno bisogno di maggiore innovazione e produttività per mantenere competitività in ambito locale e internazionale.