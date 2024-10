LIVE Bellucci-Zverev 4-6 2-6 ATP Shanghai 2024 in DIRETTA | il tedesco non si distrae contro il qualificato azzurro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 5 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:39 Dopo un avvio incoraggianteha dovuto cedere alla classe del suo avversario, che ha servito 7 ACE trasformando in punti l’83% degli scambi avviati con la prima. 7 ACE anche per l’italiano, in netta difficoltà sulla seconda dalla quale ha ricavato solo il 44% di punti. ALEXANDERb. MATTIA6-4 6-2. Ultimo game rapidissimo con 4 servizi punto del. Termina qui l’avventura dell’, che tornerà dalla Cina da top 100 nel ranking. 40-0 Servizio vincente. Fioccano i match point. 30-0 Altra gran prima del. 15-0parte con l’ACE. 2-5 Game. E’ vincente il passante di rovescio incrociato di Mattia. Dopo il cambio di camposervirà per il match. 40-30 ACE dell’! 30-30 Scappa via la risposta di dritto di. 15-30 E’ lungo il dritto dal centro del