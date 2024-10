Lavori bloccati dal ‘Piano speciale’ | Siamo ai Romiti ma non alluvionati Eppure il cantiere si deve fermare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 5 ottobre 2024) Forlì, 5 ottobre 2024 – Le ripercussioni dell’alluvione continuano a farsi sentire tra i forlivesi. Luigi Mazzari e sua sorella Valeria, insieme ai rispettivi coniugi Lucia Piallini e Federico Collinelli, hanno acquistato circa due anni fa una casa unifamiliare in via Borghetto, situata in una zona considerata di campagna, a ovest del quartiere. L’immobile necessitava di alcuni interventi di ristrutturazione e della suddivisione in due appartamenti, per poter accogliere entrambe le famiglie. Dopo aver ottenuto l’approvazione del progetto dal Comune, isono iniziati a settembre. Tuttavia, dopo poche settimane, i tecnici comunali hanno informato i proprietari della sospensione del, poiché l’immobile si trova in un’area a rischio idrogeologico.