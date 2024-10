Lavorare insieme parte dall’UE l’invito del Nord diretto al Sud Meglio tardi che mai

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 5 ottobre 2024) L’Italia, con l’ENI, risponde a volo all’ invito di Bruxelles a incrementare la collaborazione tra i paesi della areae quella sud. Conquista così il suo spazio operativo nel mare del, uno dei suoi assi nella Manica. Altrettanto l’ ENI sta facendo in Africa, in Angola per la precisione. Là si è conquistata un nuovo posto al sole, ben diverso da quello ambito nella prima metà del secolo scorso da altri paesi proprio a quelle latitudini. Ancora una volta è l’economia a fare da sherpa alla politica internazionale. Molti anni fa fu il prototipo di una azione simile a quella espressa in rima da Alessandro Manzoni che descrisse in versi il compendio del Cinque Maggio. In particolare, con l’espressione “dalle Alpi alle Piramidi”, per indicare la portata dell’impresa di Napoleone nella campagna d’Egitto.