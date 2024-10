La lite in casa e il fendente | Papà hai bevuto troppo E lui lo accoltella al petto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 5 ottobre 2024) "Hai". È il rimprovero rivolto da un figlio al padre di 73 anni, la scintilla di unacominciata con urla e culminata in unmento ai danni dello stesso figlio, quarantacinquenne, colpito in pienomercoledì sera nell’appartamento di piazza Della Pace a Novate Milanese. L’uomo ferito ha avuto la forza di chiedere aiuto mentre il padre si allontanava dall’abitazione. Sono stati i carabinieri del Radiomobile della compagnia di Rho, intervenuti appena ricevuta la richiesta di soccorso, a trovare l’anziano vicino al palazzo, poco dopo, e a bloccarlo, arrestandolo per tentato omicidio. Mentre il figlio è stato trasportato dal 118 in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza per una ferita penetrante al torace con pneumotorace (accumulo di aria nel cavo pleurico), potenzialmente letale.