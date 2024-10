It’s What’s Inside | recensione del film di Greg Jardin

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di sabato 5 ottobre 2024)deldiè stato presentato in anteprima a gennaio durante il SundanceFestival 2024 nella sezione Midnight. Questoscritto e diretto daunisce il genere horror alla commedia con un fattore soprannaturale, dove i vari protagonisti si ritrovano ognuno nei panni di un’altra persona. Il cambio dei corpi e della propria identità però non avviene attraverso delle possessione malefiche o demoniache ma con l’uso di una strana macchina che possiede uno dei partecipanti di questa reunion tra vecchi amici. Ovviamente quello che all’inizio sembrava un gioco divertente si rivelerà un incubo ad occhi aperti ma anche un occasione, per qualcuno di loro, d’essere quello che hanno sempre voluto diventare.