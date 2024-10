Hamas ucciso il leader delle Brigate al-Qassam

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di sabato 5 ottobre 2024) Ilal-, il braccio armato di, è statoda un attacco israeliano in Libano. L’ha reso noto lo stesso movimento islamista palestinese. «Sayyed Attaullah Ali e tre membri della sua famiglia» sono morti a causa di «un bombardamento sulla loro casa nel campo profughi di Dawi a Tripoli, nel nord del Paese», ha detto il gruppo. Hezbollah: «Scontri con i soldati israeliani al confine con il Libano» Intanto, Hezbollah ha affermato di essere stato coinvolto, nella notte tra venerdì 4 e sabato 5 ottobre 2024, in scontri con le truppe israeliane al confine libanese, dopo aver precedentemente affermato di aver costretto i militari dello Stato ebraico a «ritirarsi» in quella zona.