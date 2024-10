Endless Love replica puntate 5 ottobre 2024 in streaming | Video Mediaset

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di sabato 5 ottobre 2024) Triplo appuntamento oggi – sabato 5– con la soap turca(Kara Sevda). Ecco iper rivedere gli episodi 238, 239 e 240 in. Kemal, anche grazie all’aiuto di Ayhan e Zehir, organizza un’operazione per ottenere le quote di Galip della Kozcuoglu Holding. Durante una riunione del Consiglio di Amministrazione della Kozcuoglu Holding, Galip ha annunciato che, dopo quaranta anni di servizio, ha preso la decisione di ritirarsi. Kemal e Asu convocano la famiglia di Kemal per una cena e rivelano di essersi sposati quella stessa mattina. Nel frattempo, a casa di Kemal giunge una notizia sconvolgente.