Dove vedere l’America’s Cup femminile oggi | orari 5 ottobre tv streaming l’equipaggio di Luna Rossa

(Di sabato 5 ottobre 2024) Sabato 5inizia l’avventura dinelCupdi vela:di partenza dell’imbarcazione italiana è composto da Giulia Conti, Margherita Porro (timoniere), Maria Giubilei e Giulia Fava (trimmer). Alla manifestazione partecipano dodici team, i sei di America’s Cup (Gruppo A) ed i sei invitati (Gruppo B): nelle qualification series entrambi i raggruppamenti disputeranno otto regate di flotta. Le prime tre imbarcazioni di ciascun girone passeranno alle semifinali. Le semifinali si disputeranno su quattro regate di flotta, al termine delle quali i primi due equipaggi si qualificheranno per la finale, che vedrà andare in scena un unico match race. In questa competizione si utilizzano i monoscafi foiling One Design AC40.