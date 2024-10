Como Nico Paz il suo talento premiato dai quotidiani

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di sabato 5 ottobre 2024)Paz, giovanedel, ha attirato l’attenzione degli esperti calcistici nonostante la sconfitta della sua squadra contro il Napoli al “Maradona”. Le recensioni delle sue prestazioni sono state entusiaste, sottolineando il suo potenziale e le sue qualità tecniche. Riflessioni sulle prestazioni diPaz Versatilità e Creatività: Ruolo e Stile di Gioco: Descritto come un “10 modernissimo”, Paz dimostra una versatilità impressionante, capace di colpire in vari aspetti del gioco. Le sue abilità includono il tiro, la costruzione del gioco e anche la fase difensiva. Questa capacità di muoversi tra le linee e di partecipare in diverse fasi del gioco lo rende un elemento cruciale per la sua squadra.