Cammina sulla statale In fin di vita 52enne travolto da un’auto

(Di sabato 5 ottobre 2024) È in condizioni critiche un uomo di 52 annidaStrada provinciale 40 all’altezza della piscina comunale. L’uomo, di cui non è stata resa nota l’identità, stava con tutta probabilitàndo sul ciglio della strada lungo il tratto di provinciale che congiunge Pieve Emanuele con Binasco. Per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Abbiategrasso, un’utilitaria hal’uomo, forse uno dei numerosi lavoratori impiegati in uno dei magazzini di logistica che costellano la zona. L’automobilista si è fermato e ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco,ambulanza della Croce rossa di Siziano emedica proveniente da Pavia.