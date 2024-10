Calcio Serie D Altro big match a Senigallia c’è Vigor-Chieti

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di sabato 5 ottobre 2024) Domenica 6 ottobre alle 15 al Bianchelli di fronte prima e seconda in classifica, 5 Ottobre 2024 – Seconda partita interna consecutiva per laadbigal Bianchelli domenica 6 ottobre alle ore 15. Nella quinta giornata diD i rossoblù, primi con 10 punti, affrontano ilsecondo a 9. Una squadra molto ambiziosa, senza nasconderlo, quella abruzzese che in estate ha rischiato di non iscriversi ma poi dopo il passaggio societario, noto da tempo ma ufficializzato nero su bianco in settimana, ha costruito, anche con arrivi in corsa, un team che punta alla promozione ormai non meno di l’Aquila e Sambenedettese. Tra gli altri sono arrivati exA come Balic e Donsah, col primo che però asarà sicuramente assente dopo l’infortunio rimediato domenica scorsa e il secondo in dubbio.