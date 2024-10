Boxe Oggi dalle ore 17 in palio cinque memorial Riunione interregionale della Pugilistica alla palestra Dogali

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 5 ottobre 2024) Giornata didove(ore 17) laCarrarese organizza unacon: il 75° “Enrico Bertola“ (moriva negli Usa proprio il 5 ottobre 1949 per le conseguenze di un match), il 26° “Enrico Salomoni“, il 23° “Luca Gasparotti“ (nella foto), il 17° “Dino Galli“, il 12° “Umberto Franchi“. Per la società di via Cattaneo saliranno sul ring (tra parentesi categoria e insegnante) Mirco Franchini (Elite 64 kg., Valerio Cavallini); Elisa Castiglione (elite 57 kg., Ubaldo Forti); Nicola Bui (elite 71 kg., Michele Terenzoni); Elia Alpini (Junior 68 kg., Michele Terenzoni); Vittorio Prencipe (Junior 50 kg., Cristian Prencipe). Al debutto Mia Paita (School girl 54 kg.) e Cristian Bistonte (Wchool boys 48 kg.), entrambi allenati da Michele Terenzoni.