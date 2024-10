Anziana pontina a rischio coma diabetico salvata grazie all’intervento lampo dei Carabinieri

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 5 ottobre 2024) Intervento provvidenziale per una donna ultra settantenne ad Aprilia Un intervento tempestivo deidi Aprilia è stato cruciale per salvare la vita di una donna di oltre settant’anni, residente nel comune laziale. La vicenda si è svolta nella mattinata di ieri, quando l’si era recata presso un laboratorio analisi di Aprilia per eseguire alcuni esami del sangue. Glicemia alle stelle: la segnalazione del laboratorio Durante l’analisi dei risultati, i sanitari del centro hanno riscontrato valori di glicemia estremamente elevati, tali da far temere un imminentedi. La situazione era talmente critica che il personale sanitario ha immediatamente provato a contattare la paziente per richiederle di recarsi con urgenza in ospedale per ricevere le cure necessarie.