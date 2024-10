Ucraina le news in diretta Kamala Harris fa tremare Kiev | Trump vuole farvi cedere dei territori Paura per Lukashenko

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Roma, 4 ottobre 2024 - Per la sorte dell'il risultato delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti sarà fondamentale, quindi le recenti parole dihanno fatto: "Donaldcostringere l'alla Russia", ha tuonato durante un comizio in Wisconsin, aggiungendo che Vladimir Putin è un "dittatore brutale". Altra cattiva notizia per il presidente Volodymyr Zelensky giunge dalla Ue: al momento non c'è il consenso in Consiglio per una proroga temporale nel rinnovo delle sanzioni agli asset della Banca Centrale russa immobilizzati in Europa. Inoltre all'ok alla proroga è legata la partecipazione degli Usa, con una quota da 20 miliardi di dollari, al prestito all'deciso in ambito G7.