Uccide due donne e le dà in pasto agli animali della sua fattoria

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Un uomo, dopo aver visto tre ladri entrare nella propria, gli ha sparato, li ha uccisi e poi dati inai propri maiali Un gesto disumano ha lasciano impietrito l’intero Sud Africa. Un’azione tremenda, inconcepibile per chiunque sia donato di un minimo di raziocinio e amore verso il prossimo. Nel nord del Paese un uomo ha ucciso a colpi di fucile dueche, insieme a un uomo, erano entrati nelladi sua proprietà. Quando le ha viste il contadino, invece di contattare le autorità per denunciare l’intrusione e il presunto furto, ha imbracciato l’arma da fuoco e ha sparato contro di loro. Ma non finisce qui. l’assassino identificato nel sessantenne Zachariah Olivier, si è poi reso protagonista di un atto ancor più osceno. Un uomoduee le dà inai maiali (Screenshot YouTube) – Cityrumors.