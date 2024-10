Tragedia a Lecco bimbo di 4 anni precipita dal balcone La madre era andata a prendere il fratellino

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 4 ottobre 2024)ad Osnago, centro della Brianza in provincia di, dove un bambino di 4to giù daldel secondo piano di casa ed è attualmente ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Le condizioni dele la ricostruzione del drammatico incidente Secondo una prima ricostruzione il piccolo, al momento dell’accaduto, era solo in casa. La mamma era scesa in strada per andare aun altro figlio alla fermata dello scuolabus, mentre il padre era al lavoro. Il bambino, forse per essersi sporto troppo dalla ringhiera, èto giù nel vuoto impattando violentemente contro l’asfalto. Subito è stato dato l’allarme e sul posto è stato inviato l’elisoccorso che, grazie allo staff medico di Areu, ha ricoverato il piccolo all’ospedale Papa GiovXXIII di Bergamo.