Se n’è andata | era tra la più paparazzate d’Italia l’addio dopo la malattia

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Social. È scomparsa all'età di 59 anni Perla Mazzolini Galderisi, ex moglie del calciatore Giuseppe Galderisi e figura di spicco nella movida padovana. Da tempo combatteva contro un tumore e, un anno fa, aveva subito un intervento per l'asportazione totale dell'utero. Purtroppo, laè tornata a manifestarsi e questa volta non le ha dato scampo. È morta Perla Mazzolini Galderisi, ex moglie di Nanu Galderisi Perla Mazzolini Galderisi è morta all'età di 59 anni in seguito ad una lunga lotta contro un tumore. era una figura nota nel jet-set padovano, avendo gestito il bar "Kolar" situato nel Ghetto, in via Marsala.