Riforma della Rai la montagna ha partorito il topolino | le proposte dei partiti

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di venerdì 4 ottobre 2024) È il classico caso in cui lapartorisce il. ParliamoRai, da tempo ritenuta necessaria dalle forze politiche per scongiurare una procedura di infrazione visto che il Media Freedom Act europeo impone dei paletti alle tv pubbliche, che in questo momento Viale Mazzini non rispetta, soprattutto a causa del legamegovernance con Palazzo Chigi. Così, specialmente dall’opposizione, sono mesi che si parla dinecessità di sganciare la Rai dalla politica e dai. Ora finalmente lesono state incardinate in VIII commissione in Senato. Nuova è solo quella del M5s, anche se riprende un vecchio ddl di Roberto Fico, le altre sono tali e quali quelle presentate negli ultimi anni. Vediamo cosa dicono. La sede Rai di Viale Mazzini (Imagoeconomica).