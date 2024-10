Queste tende in fiamme piene di profughi a Gaza non sono reali

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di venerdì 4 ottobre 2024) L’11 settembre 2024 su Facebook è stata pubblicata una foto che mostra delle persone camminare in un campo dove ciin. Secondo chi pubblica si tratterebbe di «20di famiglie sfollate sepolte vive a». Lo stesso contenuto è stato diffuso anche su Threads. L’immagine non è reale e non mostra veripalestinesi vittime di bombardamenti israeliani. Si tratta di una scena creata con l’intelligenza artificiale. La scena mostrata nel post è ripresa da un video creato digitalmente e pubblicato in origine il 17 luglio 2024 su X. Nel video diffuso a luglio non è presente alcun riferimento all’attuale conflitto in Medio Oriente, mentre viene esplicitato, con la scritta «AI» (cioè “artificial intelligence”) in sovrimpressione, che si tratta di un contenutozzato con l’intelligenza artificiale.