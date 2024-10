Quanto costerà davvero l’aumento delle accise sul diesel

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 4 ottobre 2024) L’unica certezza è che al ministero dell’Economia, per il momento, regna la confusione. Sul riallineamentosui carburanti, riprendendo la formula citata nel Piano strutturale di bilancio, il governo non ha ancora le idee chiare, ma che arrivi un aumentoimposte sulsembra molto probabile. Per due ragioni: per adeguarsi alle richieste europee sui sussidi ambientali dannosi, ma soprattutto per fare cassa. E proprio considerando che quest’ultima sembra il motivo principale di questa mossa, appare improbabile che l’allineamento di cui si parla – come ha voluto lasciar intendere la nota del Mef di giovedì – si rifletta solamente in una riduzionesulla benzina.sulA oggi, però, l’ipotesi più estrema, ma forse più probabile, è quella di un’equiparazione dell’accisa sul gasolio a quella della benzina.