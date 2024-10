Piccoli ospedali la qualità è garantita

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Mentre la scorsa estate mi trovavo in vacanza a Castelluccio, Alto Reno terme in Appennino, ho avuto improvvisi problemi di carattere urologico. Sono quindi stato costretto a recarmi al pronto soccorso di Porretta, nell'ospedale di Alto Reno. Sono stato accolto molto bene dagli operatori e ho constatato un servizio eccellente per competenza e cortesia. E sono stato assistito ed egregiamente anche dal punto di vista clinico. Giuseppe Nanni Risponde Beppe Boni Oggi sono operativi quasi ovunque i Cau, Centri di assistenza urgenza, sorti per alleggerire la pressione sui Pronto soccorso. Da qualche parte funzionano bene, da qualche altra un po' meno. Spesso dipende anche dagli operatori, ma probabilmente è un meccanismo da rivedere.