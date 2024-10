Peste suina i video dentro due allevamenti intensivi nel Parmense Innocenzi | Topi e carcasse a terra denunciamo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) La nuova inchiesta di Food for profit – rilasciata in occasione della Giornata Mondiale degli Animali – mostra l’interno di duedi maiali in Emilia-Romagna, in piena zona di restrizione per laafricana (PSA). Le condizioni sono allarmanti: maiali che vivono in un sovraffollamento oltre ogni limite, con gli animali lasciati nei corridoi e decine didi suinetti e scrofe che partoriscono in zone inadeguate. Preoccupante anche l’infestazione die scarafaggi e la presenzadi suinetti abbandonate all’esterno, che costituiscono dei rischi per la biosicurezza. Le zone di restrizione sono istituite per fermare il dilagare di questa epidemia, un’emergenza che ha portato in Italia all’abbattimento di oltre 110mila maiali da luglio 2023.