Obbligo assicurazioni anti-calamità | tanti i dubbi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Troppe lacune e incertezze, così com’è si tratta di un provvedimento inapplicabile, che va profondamente modificato prima dell’attuazione. Questa è la prima valutazione della Confartigianato nazionale sull’intenzione del Governo di introdurre, già a partire dal prossimo mese di gennaio 2025, l’per tutte le imprese di sottoscrivere una polizza assicurativa per i danni da causati da eventi come catastrofi enaturali. Perplessità che sono state espresse dai rappresentdella principale associazione di rappresentanza delle aziende artigiane e delle piccole e medie imprese, nel corso di un incontro svoltosi nei giorni scorsi presso il Ministero delle Imprese e del made in Italy.