Nuovo caso Scurati in Rai? La denuncia della premio Strega Di Pietrantonio | Monologo cancellato a Chesarà La replica | Decisione autonoma di Bortone

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Ancora unall’ultimo. Ancora a uno scrittore, anche se in questobisognerebbe parlare di scrittrice. Ancora primamessa in onda sulla trasmissioneChe sarà. Dopo ladi Antoniodello scorso aprile, adesso a sollevare il problema è la scrittrice abruzzese Donatella Di, fresca vincitrice del. Il problema? Due giorni prima la 62enne aveva rivelato in un’intervista per chi avrebbe votato nelle elezioni regionali in Abruzzo. Lo ha raccontato l’autrice stessa in un’intervista concessa a Luca Telese, direttore del quotidiano Il Centro. Lascrittrice La scrittrice premiata per il romanzo L’età fragile, originaria del minuscolo paesino Arsita, avrebbe dovuto parlare del suo amato Abruzzo. Sarebbe dovuto andare in onda il sabato prima delle elezioni del 10 marzo.