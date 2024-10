Non solo Re e principesse nella Royal Family c' è anche un critico gastronomico

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Non fa quasi mai colazione ma sa bene che per scrivere di cibo sia fondamentale avere un buon appetito. È il giornalista Tom Parker Bowles, noto per i suoi scritti sulla cucina britannica e per essere il figlio della regina Camilla, moglie di Carlo. Scrive di cibo da 25 anni per GQ, Esquire e il Mail on Sunday, ha una rubrica mensile per Country Life, pubblica ricette su BBC Food - pure quella delle tagliatelle alla bolognese utilizzando la panna! - ha lavorato a una serie di programmi televisivi a tema ed è ospite fisso di MasterChef. Tom Parker Bowles è conosciutoper essere il figlio maggiore della regina Camilla.