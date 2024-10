MotoGP risultati e classifica pre-qualifiche GP Giappone 2024 | Binder svetta davanti a Marquez Martin e Bagnaia in Q2

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Calato il sipario sulle pre-del GP del, quintultimo appuntamento del Mondialedi. Sul circuito di Motegi, pista di proprietà della Honda, i piloti e le squadre hanno lavorato alacremente in cerca della miglior messa a punto possibile. L’obiettivo è stato quello di testare l’assetto in vista della Sprint Race di domani e della gara domenicale, nonché chiaramente per rientrare nella Q2 delle. Francescosi è presentato in questo fine-settimana con la voglia di cambiare un po’ la tendenza. In Indonesia Pecco ha faticato non poco a trovare la quadra, riuscendo comunque in un week end difficile a recuperare tre punti nei confronti del leader dellairidata, Jorge. Sono 21 le lunghezze che separano il piemontese dall’iberico e in questa tappa il centauro italiano vorrà accorciare le distanze.