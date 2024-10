Matrimonio Coma_Cose le nozze per pochi intimi a Milano tra canzoni dei Beatles e tavolata in famiglia | Noi legati da un filo invisibile

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 4 ottobre 2024)– Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano, alias i Coma Cose, si sono sposati. La cerimonia – con rito civile – si è svolta ieri a Palazzo Reale di. Sorridenti e complici, i due artisti hanno fatto ingresso nella Sala degli Specchi. Per lei abito bianco con pelliccia sintetica animalier e stivali neri, per lui maglietta bianca con giacca e pantalone nero e immancabili sneakers. "Sta succedendo” hanno scritto postando nelle stories di Instagram un video delle. Oggi, a distanza di qualche ora dalle celebrazioni, il messaggio per una giornata speciale, che corona una lunga storia d’amore: “Dieci anni vissuti intensamente, ci siamo conosciuti dove i sogni si mischiavano alle difficoltà, forse non avevamo grandi piani ma ci siamo bastati e a volte la vita, la passione, il rischio, il sacrificio e una serie di fortunati eventi ti regalano delle sorprese inaspettate”.