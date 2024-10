Lo choc dei tifosi | Vogliamo una reazione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Si arrabbiano e dicono che non verranno più. Ma poi ci ricascano sempre. Il basket è una calamita troppo forte in questa città e così, dopo la retrocessione, chi s’aspettava un palas con tanti vuoti è rimasto colpito dai 4.000 che erano puntualmente sugli spalti, per di più in un piovoso mercoledì sera. Sarebbero stati sicuramente di più di domenica pomeriggio, soprattutto la fascia dei minorenni, sempre più numerosa, ma il giorno dopo, se si gioca l’infrasettimanale, c’è scuola. Il peccato più grosso da parte della squadra, perciò, è stato mandare a casa questa gente delusa. Iavevano lasciato il palas la scorsa primavera col morale sotto i tacchi e sotto l’ombrellone avevano cercato di digerire una retrocessione arrivata dopo quasi vent’anni ininterrotti di serie A.