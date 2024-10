LIVE Arnaldi-Svajda 2-3 ATP Shanghai 2024 in DIRETTA | l’americano annulla tre palle break

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 4 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-15 Scappa via in corridoio il rovescio lungolinea di. 30-0 Servizio e rovescio ben giocato dal californiano. 15-0 Prima esterna vincente del. 3-3 Game. In corridoio il recupero di rovescio di. AD-40 Servizio e rovescio a segno per il ligure. 40-40 Altro ACE dell’azzurro sulla palla. 40-AD Palla. Matteo sbaglia la direzione dell’attacco e viene punito dal lob dell’avversario. 40-40 ACE! Parità. 30-40 Palla. Insidioso il recupero con il chop di dritto dello statunitense. 30-30 Vola via il passante di dritto di. 15-30 Servizio, dritto e smash a segno per l’azzurro. 0-30si ferma valutando out la palla dell’avversario, ma occhio di falco lo smentisce. 0-15 Passante di rovescio incrociato da applausi del. 3-2 Game