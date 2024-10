Le Nike Dunk Low What the Duck sono le sneaker più stravaganti dell' anno

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di venerdì 4 ottobre 2024) C'è graal e graal. Quest'ultimo non lo troverete. Non troverete rarissimein esposizione da Foot Locker, per intenderci. Se siete fortunati a scorgerne un paio nella vita reale, è probabile che si trovi dietro una teca di vetro chiusa a chiave in una boutique didi alto livello. Non stiamo parlandoe classiche Air Jordan 1 o Yeezy OG di Travis Scott. No, i graal (quelli in corsivo)un altro livello di irraggiungibilità, spesso con prezzi a quattro o cinque cifre, non solo a causaa domanda ma anchea scarsità. Si tratta, ad esempio,Air Mag,e MF Doom SBnon più disponibili e, soprattutto,e versioni esclusive per le scuole, nessunae quali è più ambita di quelle prodotte dae Jordan Brand per l'Oregon University.