La giornata degli italiani a Shanghai | gli orari esatti di Sinner Berrettini Musetti Cobolli e Bellucci

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Si completa il secondo turno del tabellone di singolare maschile del torneo ATP Masters 1000 di, in Cina: sabato 5 ottobre scenderanno in campo in casa Italia ben 5 tennisti, ovvero Jannik, Matteo, Lorenzo, Flavioe Mattia. Sul campo principale, lo Stadium Court, nel secondo match dalle 6.30 italiane, Jannikaffronterà il nipponico Taro Daniel, mentre nel quarto incontro Mattiase la vedrà col teutonico Alexander Zverev, numero 2 del seeding. Sullo Show Court 3 nel quarto incontro Flaviosfiderà la wild card elvetica Stan Wawrinka, infine sul Grandstand 2 nel terzo match Matteoincrocerà il danese Holger Rune, testa di serie numero 12, mentre a seguire Lorenzoincontrerà il belga David Goffin. La diretta tv dei match del torneo di2024 sarà fruibile su Sky Sport Tennis dalle 6.