Indonesia e Pakistan romanzi di viaggio in nazioni remote

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Se non puoi studiare ogni singolo individuo, il modo migliore di farsi un quadro di ciò che sta accadendo in una popolazione numerosa è scegliere campioni a caso () Avevo un’unica regola: dire sempre di sì. Dato che glini sono uno tra i popoli più ospitali del pianeta, i sì sarebbero stati parecchi. Un tè con il sultano? «Fantastico!» Partecipare a una processione nuziale? «Volentieri!» Visitare una colonia di lebbrosi? «Sicuro!» Dormire sotto un albero con una famiglia di nomadi? «Perché no?» Cane per cena? «Oooh, certo».ecc.