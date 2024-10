I giovani rivoluzionari de La storia del Frank e della Nina

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Le favole ci aiutano a crescere, come Ladel. È proprio un racconto fantastico quello scritto e diretto da Paola Randi, presentato in anteprima all’81esima edizioneMostra del Cinema di Venezia, nella sezione di Orizzonti Extra. Indefinito cantastorie tra Virgilio e Peter Pan, ildel film con protagonisti Ludovica Nasti, Samuele Teneggi e Gabriele Monti è un ragazzino che, a suo dire, non è morto, ma è comunque svanito nel nulla, tanto che i grandi non possono vederlo. Se lo facessero, sparirebbe per sempre. I genitori sembrano essere morti e la sua vita si divide tra lunghe giornate trascorse all’università e a racimolare soldi scrivendo temi per i compagni di scuola.