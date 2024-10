Guida geopolitica per capire Caoslandia | Aldo Giannuli spiega a TPI i rischi di un mondo acentrico senza un ordine globale

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Professore, quale spazio geopolitico occupa l’Italia?«Forse non lo sa neanche l’Italia (sorride, ndr)». Si spieghi meglio.«A livello di appartenenze diplomatiche, trattati, etc, facciamo parte del blocco occidentale aamericana. Ma, per la verità, ci siamo concessi qualche infedeltà». Di che genere?«Negli anni Sessanta e Settanta si diceva che l’Italia aveva la moglie americana e l’amante araba, che ci dava il petrolio. Ma con il tempo questa tendenza è andata via via diventando un movimento pendolare imprevedibile». Perché?«Un po’ perché abbiamo avuto un’alternanza di governi che la volevano pensare in modo diverso, anche quando – fondamentalmente – non sapevano cosa pensare. Un po’ perché ilè diventato molto più complesso, per cui si può essere alleati su un dossier e concorrenti o addirittura avversari su un altro».