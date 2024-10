Gp del Giappone di MotoGp Bagnaia è il più veloce nelle libere | fa il miglior tempo nella prima sessione

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Motegi, 4 ottobre 2024 – E’ un velocissimo Francesco, con ildi 1’45?209, che ha conquistato ladia Motegi, in occasione del Gran Premio deldi. Tanta la pioggia caduta sul circuito e tanto spettacolo di emozioni e motori. Il secondoè andato allo spagnolo Jorge Martin (+0?109), il terzo invece a Fabio Giannantonio (+0?380). L’altro spagnolo Marc Marquez ha tagliato il traguardo con il quarto(+0?572). Lo ha fatto davanti all’australiano Jack Miller e a Marco Bezzecchi (quinto e sesto). Il decimoè andato a Enea Bastianini. Foto/Facebook ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.