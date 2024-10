GF sondaggio televoto oggi Iago Yulia Mariavittoria Clayton | chi vince il 7 10

Leggi tutta la notizia su latuafonte

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Ultimo aggiornamento 4 Ottobre 2024 6:35 am by Redazione Dopo l’eliminazione di Clarissa Burt, arriva il momento di aprire il nuovodel Grande Fratello 18. Nella settima puntata, in onda il 7 ottobre 2024, verrà svelato il risultato del nuovo. Questa volta sono in sfidaGarcia,Bruschi,Narcross eMinghetti (Mavi). I due concorrenti più votati riceveranno in automatico l’immunità dalle nomination per il prossimoa eliminazione. Non solo, Alfonso Signorini ha annunciato che i più votati avranno, nella prossima puntata, un compito difficile da portare a termine.