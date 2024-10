Gelsenkirchen agguato dei tifosi dello Schalke agli atalantini | un ferito

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Erano tra i trenta e i quaranta, sarebbero sbucati dai cespugli e avrebbero aggredito un gruppo di bergamaschi. È questa la ricostruzione della polizia di, riportata dai media tedeschi, di quanto successo dopo Shakhtar Donetsk-Atalanta mercoledì (2 ottobre) fuori dalla Veltins-Arena. Autori dell’un gruppo della tifoseria organizzata04, club di casa che ‘ospita’ le partite degli ucraini in Champions League per le note vicende che da anni stanno tormentando il Donbass e l’Ucraina in generale. Alla base ci sarebbe l’amicizia tra idell’Atalanta e quelli dell’Eintracht Francoforte, con cui i fanhanno avuto più screzi nel recente passato. Stando a quanto spiega la polizia, gli scontri si sarebbero consumati vicino ai parcheggi E2/E3, a ridosso della Willy-Brandt-Allée. L’intervento della polizia ha riportato la calma.