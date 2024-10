Gabriele Baio si è ritirato da Amici ecco perché

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di venerdì 4 ottobre 2024)ha deciso di ritirarsi dadopo pochi giorni di permanenza nella scuola. Lo ha fatto per motivi personalinon riusciva a sopportare il peso delle lezioni e l’ansia della competizione. “Ho preso la decisione di andarmenesto male, ho lo stomaco distrutto, basta, non voglio star male. Ho già passato un anno difficile“, ha detto in lacrime alla sua professoressa Deborah Lettieri. Lei ha cercato di spronarlo: “Io credo in te, altrimenti non ti avrei scelto e secondo me ora tu hai solo tanta paura, ma va bene, vivila, mettila nella tua danza“, ma dopo aver parlato al telefono con sua mamma, il ballerino ha preso la decisione di andarsene. “Vado via, sono stato fino ad ora a parlare con mia mamma e non ce la faccio, troppe cose. Lo so che siamo all’inizio, scusate“.