Festival di strada al via con gli show cooking

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Da oggi a domenica si tiene in piazza della Libertà ildel cibo dipromosso da Confesercenti. Il Premio Gianpiero Giordani, che sarà assegnato durante l’evento, riconosce e valorizza le migliori delegazioni gastronomiche presenti al, premiando chi si distingue per la qualità, l’originalità e il rispetto della tradizione culinaria di appartenenza. La giuria è composta da Massimo Zucchini, presidente Fiepet regionale Luca Toni, fiduciario della condotta Slow Food Cesena, e dall’assessore Luca Ferrini. Tra i giurati spicca inoltre Gianmarco Casadei, chef della Piccola Osteria Tèra di Sogliano. Il coordinamento della giuria sarà curato da Vittorio Castellani, noto come ‘Il Gastronomade’. Nel corso del, da oggi a domenica, il pubblico avrà la possibilità di partecipare a una serie di