Curling Hearinglife Tour Challenge | avanti la Nazionale femminile eliminata la maschile

(Di venerdì 4 ottobre 2024) È terminata la fase preliminare dell’, evento che inaugura la stagione del Grand Slam di, con un destino opposto per le due selezioni italiane. Percorso perfetto per la squadra, composta da Stefania Constantini, Giulia Zardini Lacedelli, Angela Romei, Elena Antonia Mathis e Marta Lo Deserto, capace di vincere tutte le tre partite: dopo le vittorie per 6-4 sulle canadesi del Team Einarson e sull’altra compagine canadese del Team Homan, per 6-2, è arrivato anche il successo sulle statunitensi del Team Peterson per 7-6. L’Italiaavanza quindi ai playoff, con i quarti di finale che inizieranno alle 17 di sabato 5 ottobre: ancora da determinare l’avversaria delle azzurre.