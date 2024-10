Commissione Ue presentata conferenza internazionale per la democrazia

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Roma, 4 ott. (askanews) – Si è svolta in mattinata presso Palazzo Begni, a San Marino, lastampa di presentazione delladellaEuropea per laattraverso il Diritto del Consiglio d’Europa (di Venezia), presieduta dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, cui hanno preso parte il Segretario di Stato per la Giustizia, Stefano Canti e il Dirigente Supplente e membro delladi Venezia per San Marino, Commissario della Legge Fabio Giovagnoli. Lastampa ha fatto il punto sul prossimo significativo eventoche San Marino ospiterà il prossimo lunedì 14 ottobre, presso il Centro Congressi Kursaal organizzato dalla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, sotto l’egida del Segretario Generale del Consiglio d’Europa, Alain Berset.