Beetlejuice Beetlejuice in streaming e Indiana Jones fuori da Disney+ | sono due brutte notizie

(Di venerdì 4 ottobre 2024) L'annuncio dell'arrivo diin Digital e PVOD a inizio ottobre e la rimozione dadei primi quattro film di Indyla conseguenza delle nuove dinamiche del settore. La Warner Bros ha ufficialmente annunciato che, il film di Tim Burton sequel della sua seminale e leggendaria pellicola del 1988, sarà disponibile negli Stati Uniti in Pvod e in Digital HD a partire dall'8 ottobre, a soli 33 giorni dall'uscita nei cinema. Il tutto mentre la pellicola è diventata, ufficialmente, il miglior incasso del regista di Burbank in territorio nordamericano: con 251,435 milioni di dollari raccolti, il dato di Batman, 241,4, è stato ufficialmente superato (senza tener conto dell'inflazione, ndr.). Al primo posto, nella classifica burtoniana, resiste ancora Alice in Wonderland, con 334 milioni in America e