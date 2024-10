Atp Shanghai Sinner | Alcaraz mi spinge a fare meglio

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Atterrato a, in Cina, dopo il volo condiviso con Carlose il suo staff, Jannikè pronto a scendere in campo in quella che per lui sarà la seconda partecipazione alloMasters, penultimo Masters 1000 della stagione cui il numero uno del mondo arriva dopo la finale persa a Pechino contro il murciano amico e rivale. “Sono contento di essere tornato qui, questo è un torneo davvero speciale. Ho appena terminato la mia prima sessione di allenamento – ha dichiaratonel corso della sua prima conferenza stampa – Mi sento bene, ho recuperato. Non ho fatto nulla di particolare se non presenziare insieme a Carlos a un evento della Nike che è stata anche una bella occasione per incontrare un po’ di tifosi. Ho cercato di riposare un po’, sono stato in palestra e come detto oggi ho sostenuto il mio primo allenamento.