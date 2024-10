X Factor 2024 stasera in tv al via i Bootcamp Si parte con Jake La Furia | anticipazioni e novità della quarta puntata

Leggi tutta la notizia su amica

(Di giovedì 3 ottobre 2024) X: inizia ufficialmente la gara anche tra i giudici. Giovedì 3 ottobre alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW, è il momento dei. Concluse le Audizioni, comincia per i 4 giudici Achille Lauro,La, Manuel Agnelli e Paola Iezzi, la fase di costruzionepropria squadra. Con tanti saluti al feeling mostrato nelle prime tre puntate. Dall’assegnazione del team alla scelta dei concorrenti con le famigerate “sedie”, ecco le. Come funzionano le “sedie” a XNella 18ma edizione dello show Sky Original prodotto da Fremantle, ciascun giudice ha a disposizione solo 4 sedie (non più 5) dove far accomodare “sulle spine” i concorrenti scelti: fino all’ultima esibizione sono possibili cambi con i temutissimi switch.