VERSO LA SFIDA DEL PIOLA Primo successo per la Pergolettese Ora testa al Novara

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Euforia in casadopo la prima vittoria stagionale ottenuta lunedì sera allo stadio “Voltini“ contro i veneti del Caldiero Terme. I ragazzi del tecnico Giovanni Mussa hanno disputato un’ottima partita evidenziando progressi dal punto di vista fisico e tattico. La squadra ha ripreso la preparazione ieri pomeriggio al centro sportivo Bertolotti, pronta per le prossime difficili gare, a partire dal match di sabato in trasferta sull’ostico campo del. A parlare del momento in casa gialloblù il difensore Mattia Capoferri (nella foto),autore di una delle reti: "Contro il Caldiero Terme è stata una vittoria meritata che ci ha ripagato del grande lavoro che facciamo durante le sedute di allenamento. Nelle precedenti gare ci è sempre girato tutto storto, finalmente sono arrivati i tre punti che ci danno autostima.